البيئة تحرر 153 محضر حرق قش الأرز بالبحيرة والشرقية

قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة للحد من تلوث الهواء من خلال عدة محاور تعمل جميعها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه في مجال المحاور الخاصة بمتابعة حرائق قش الأرز قامت المحاور المنتشرة بمراكز البحيرة بالسيطرة على 49 حالة حريق قش أرز وقمامة ومقالب عشوائية بالتعاون مع الحماية المدنية وبمساعدة الأهالي كما قام الفريق الفنى للمحاور بتحرير 49 محضرا بالمراكز المختلفة, وتم تسليم المحاضر لأقسام الشرطة وبعض الحرائق كانت مجرد حرق مكشوف لقمامة على الطرق يتم التعامل معها من خلال الدفاع المدني.

وفي مجال المرور على المقالب العمومية تم المرور على 9 مقالب للتأكد من عدم وجود حرق للقمامة.. وتبين أن جميعها مستقر.

وفي مجال تجميع وحصاد قش الأرز تم حصاد 296 فدانا بينما تم كبس 684 طنا وفرم 430 طنا.

وفي مجال التفتيش على الصناعات الصغرى ممثلة فى مصانع الطوب والمسابك والمكامير والفواخير والمقالب العمومية.. وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين كل من وزارة البيئة ممثلة فى فرع البحيرة ومحافظة البحيرة فقد تم صدور قرار محافظ البحيرة رقم (811) فى هذا الشأن حيث تم التفتيش على 10 مكامير فحم وتبين وجود 3 مكمورة مخالفة و7 مكمورة متوقفة.

وفيما يتعلق بفحص عوادم المركبات تم فحص 102 مركبة تعمل بالسولار كوقود وبالفحص تبين وجود 98 مركبة مطابق و4 مركبات غير مطابقة.

وفي مجال المزارع الصغير تم تحويل 10 أطنان إلى أعلاف من إجمالى ألفي طن مخطط الوصول إليها كما تم تحويل 525 طنا إلى أسمدة من إجمالي 18 ألف طن.

وفي إطار الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي يقوم بها الفرع الإقليمي لمحافظة الشرقية للحد من الآثار السلبية لنوبات التلوث الحادة الناتجة عن حرائق قش الأرز خلال عام 2016 قام الفرع بتجميع حوالي ألفين و579 طنا من المخلفات الزراعية من خلال 33 موقعا حيث يوجد بالمحافظة 180 متعهدا يتم دعمهم لإنشاء مواقع لتجميع قش الأرز بالتعاون مع وزارة البيئة.

وفي مجال المحاور الخاصة بمتابعة حرائق قش الأرز قام المحور المنتشر بمركز أبو حماد وفاقوس والحسينية وكفرصقر وأولاد صقر وبلبيس والزقازيق وههيا وأبو كبير ومنيا القمح بالسيطرة على 104 حالات حريق بالتعاون مع الحماية المدنية وبمساعدة الأهالي كما قام الفريق الفني للمحاور بتحرير 104 محاضر وتم تسليم المحاضر لأقسام الشرطة وبعض الحرائق كانت مجرد حرق مكشوف لقش الأرز على الطرق وبعض الأراضي الزراعية كما يوجد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة أعمال منظومة قش الأرز وتلقى الشكاوى من المواطنين بالنسبة لبؤر الحرق المكشوف وخلافه.

أ ش أ