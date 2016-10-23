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«مساعد وزير الداخلية الأسبق»: لن نسمح بتكرار مشاهد الفوضى في 11 نوفمبر

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«مساعد وزير الداخلية الأسبق»: لن نسمح بتكرار مشاهد الفوضى في 11 نوفمبر «مساعد وزير الداخلية الأسبق»: لن نسمح بتكرار مشاهد الفوضى في 11 نوفمبر

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء، محمد نور الدين

قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء، محمد نور الدين، إن تصريحات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بأنه لن يتم السماح لأي محاولة لتكرار مشاهد العنف والفوضي في يوم 11 نوفمبر المقبل، موضحًا أنه فى تلك المرحلة يتم جمع المعلومات من أجل توجيه ضربات استباقية لكل العناصر التي تحاول تخريب الدولة المصرية.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن اجتماع الوزير مع مساعديه يتم بشكل دوري قبل الأحداث المرتقبة، لاسيما دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، التي دعت إليها جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن كل العناصر المخربة ستحاول استهداف بعض الشخصيات أو المنشآت الشرطية، وهو ما سيتم مواجهته بكل حسم وقوة.

وأشار نور الدين، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الشرطة والقوات المسلحة المصرية، موضحاً أن أجهزة المعلومات نشطة منذ أكثر من شهرين لتوجيه ضربات للبؤر التخريبية قبل ضلوعهم بأي مهمة مكلفين بها.

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