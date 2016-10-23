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المطرب مايكل بولتون: سعدت بحفاوة استقبالي بمطار القاهرة

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المطرب مايكل بولتون: سعدت بحفاوة استقبالي بمطار القاهرة المطرب مايكل بولتون: سعدت بحفاوة استقبالي بمطار القاهرة

المطرب العالمي مايكل بولتون

أعرب المطرب العالمى، مايكل بولتون، عن بالغ سعادته بحفاوة الاستقبال التي لقاها عند وصوله لمطار القاهرة، مؤكدًا أنه قام بالعديد من الجولات المختلفة في أنحاء العالم طيلة 38 عامًا، إلا أن استقبال الجمهور المصري له بمطار القاهرة كان مفاجئا، حيث بدأ جمهوره من المصريين بترديد الأغاني الخاصة به، ما تسبب في شعوره بالخجل والسعادة.

وأضاف “بولتون” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أنه تمت دعوته لزيارة مصر مرتين منذ سنوات، إلا أن الزيارة لم تتم، ولكن هذه المرة تمت بالفعل، معربا عن سعادته بتواجده في مصر، وحفاوة المصريين في الاستقبال.

وأكد بولتون أن أول أغنية نجحت له كان في عمر الـ34 عاما، وكان في ذلك الوقت اقترب بعض الأحيان من الأغاني الناجحة، مشيرًا إلى أنه  ليس الشخص الذي يحتفل بالنجاح بطريقة «فتح الزجاجات»، حيث أنه دائما لديه مخططات للمشروعات القادمة.

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