قطار الصعيد يدهس شابًا أثناء عبوره المزلقان بدراجته النارية في بني سويف

المراسل : محمد شعبان

دهس قطار الصعيد شاب في العقد الثاني من عمره، ثناء عبوره مزلقان قرية إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف بدراجته النارية ليلقى مصرعة في الحال.

وتلقى اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائي، باستقبال مستشفى الواسطى المركزي جثة الشاب “محمد محمد سيد”، 16 عامًا، مقيم قرية جزيرة المساعدة التابعة لدائرة مركز الواسطى، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

ودلت تحريات وحدة مباحث الواسطى برئاسة الرائد أحمد الدسوقي أن الشاب صدمه القطار، أثناء عبوره مزلقان قرية إفوة التابعة لدائرة المركز بدراجته النارية.