أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سلطات المطار تُوقف طرد دبلوماسي خاص بسفير كازاخستان للاشتباه بوجود آثار بداخله

Google+ Print
سلطات المطار تُوقف طرد دبلوماسي خاص بسفير كازاخستان للاشتباه بوجود آثار بداخله سلطات المطار تُوقف طرد دبلوماسي خاص بسفير كازاخستان للاشتباه بوجود آثار بداخله

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أوقفت جمارك قرية بضائع مطار القاهرة الدولي طرد خاص بسفير كازاخستان لدى القاهرة، وذلك بعد الاشتباه في وجود قطع ىثرية داخله أثناء إنهاء إجراءات سفره.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه تم الاشتباه في طرد خاص بسفير دولة كازاخستان بمصر، يحتوي على بعض الهدايا الفرعونية، وطالبت جمارك المطار بفحص هذه الهدايا للتاكد من أنها غير أصلية.

وأوضحت المصادر أن السفير فور علمه بذلك لم يبدي أي اعتراض على ذلك، ورحب بتفتيش الطرد والتأكد منه، وتم التواصل مع مسئولي وزارة الخارجية لابلاغها بالواقعة.

وأشارت المصادر إلى أنه تبين بعد فحص القطع أنها مجرد هدايا عينية وليست قطع أصلية.

وقالت المصادر إنه تم انتداب لجنة من الآثار والجمارك لتحديد نوع التماثيل، التي عثر عليها بحوزته طرد سفير كازاخستان، مشيرة إلى أن السفير أكد أن القطع مجرد هدايا تذكارية من خان الخليلي تعبر عن الحضارة المصرية، لافتة إلى أنه عرف اعتاد عليه معظم زوار وهو الحصول على مثل تلك الهدايا الرمزية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية