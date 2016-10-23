سلطات المطار تُوقف طرد دبلوماسي خاص بسفير كازاخستان للاشتباه بوجود آثار بداخله

أوقفت جمارك قرية بضائع مطار القاهرة الدولي طرد خاص بسفير كازاخستان لدى القاهرة، وذلك بعد الاشتباه في وجود قطع ىثرية داخله أثناء إنهاء إجراءات سفره.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه تم الاشتباه في طرد خاص بسفير دولة كازاخستان بمصر، يحتوي على بعض الهدايا الفرعونية، وطالبت جمارك المطار بفحص هذه الهدايا للتاكد من أنها غير أصلية.

وأوضحت المصادر أن السفير فور علمه بذلك لم يبدي أي اعتراض على ذلك، ورحب بتفتيش الطرد والتأكد منه، وتم التواصل مع مسئولي وزارة الخارجية لابلاغها بالواقعة.

وأشارت المصادر إلى أنه تبين بعد فحص القطع أنها مجرد هدايا عينية وليست قطع أصلية.

وقالت المصادر إنه تم انتداب لجنة من الآثار والجمارك لتحديد نوع التماثيل، التي عثر عليها بحوزته طرد سفير كازاخستان، مشيرة إلى أن السفير أكد أن القطع مجرد هدايا تذكارية من خان الخليلي تعبر عن الحضارة المصرية، لافتة إلى أنه عرف اعتاد عليه معظم زوار مصر وهو الحصول على مثل تلك الهدايا الرمزية.