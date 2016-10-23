تونس: 13 إرهابيًا تونسيًا فى السجون العراقية

قال سفير تونس لدى بغداد، سمير الجميعي، إن عدد التونسيين الذين شاركوا فى الأعمال الإرهابية فى العراق والذين تم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة منذ 2012 بلغ 26 شخصا عاد منهم إلى تونس 13 بعد قضاء مدة سجنهم فى حين بقى منهم 13 آخرين فى مختلف السجون العراقية جميعهم صدرت ضدهم أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن 20 سنة.

وقال الجميعي، فى تصريحات نقلتها صحيفة الشروق التونسية اليوم الأحد، إن من بين الـ 13 محكوما عليهم 6 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام واحد منهم حكمه نافذ فى حين الأحكام الخمسة الأخرى هى الآن فى طور الاسئتناف، مؤكدًا أن السفارة وفرت لهم محاميا لمتابعة قضيتهم كما مكنت البعض من عائلاتهم ممن توفرت لديهم الإمكانيات من زيارتهم.

وأضاف أن عدد المفقودين منذ سنة 2003 فى العراق فيبلغ 300 تونسي، مشيرًا إلى تراجع عدد أفراد الجالية التونسية فى العراق ليبلغ حاليا 290 شخصا مقابل 30 ألفا كانوا يعيشون فى العراق زمن حكم صدام حسين.

وأوضح السفير التونسى بالعراق أن غالبية المتبقين هم من النساء المتزوجات من عراقيين وابنائهن ويعيشون أوضاعا صعبة وهو ما جعل السفارة التونسية تقدم لهم مساعدات فى عديد الاحيان.

أ ش أ