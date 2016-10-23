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يحيى خليل يقدم حفلين فى أوبرا القاهرة والاسكندرية الخميس والجمعة القادمين

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يحيى خليل يقدم حفلين فى أوبرا القاهرة والاسكندرية الخميس والجمعة القادمين يحيى خليل يقدم حفلين فى أوبرا القاهرة والاسكندرية الخميس والجمعة القادمين

الموسيقار يحيي خليل

يقدم رائد موسيقى الجاز فى يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والاسكندرية الاول فى الثامنة مساء الخميس 27 اكتوبر على المسرح الصغير ومساء الجمعة 28 أكتوبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الأسكندرية”.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الموسيقية الخاصة التى تمزج الموسيقى الشرقية بقالب موسيقى الجاز، منها حكاوي القهاوي، دنيا، بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، بالإضافة إلى أعمال جديدة تقدم لأول مرة، إلى جانب مختارات من أشهر أغاني وموسيقى الجاز العالمية.

كما يستضيف خلال الحفلين العازف والمغنى الليبى ناصر المزداوي الذى اشتهر خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومن المعروف أن الموسيقار يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز مصر خلال فترة الستينات واول من مزج الموسيقى العالمية بالموسيقى الشرقية والمصرية، وقدمت أعماله فى معظم دول العالم وفى العديد من المهرجانات حتى نجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها.

كما أنشا فرقته الموسيقية عام 1979، وذلك بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية التي استقر بها 15 عام حيث تعلم موسيقي الجاز وتعاون مع كبار العازفين العالميين منهم اوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي.

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