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مركز مسارات للدراسات السياسية: حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية

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مركز مسارات للدراسات السياسية: حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية مركز مسارات للدراسات السياسية: حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية

هاني المصري، مدير مركز مسارات للدراسات السياسية

قال هاني المصري، مدير مركز مسارات للدراسات السياسية، إن مايجري فى حركة فتح، وهي كبري الفصائل الوطنية الفلسطينية، والتي تعد العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية يعد شأنًا فلسطينيا عامًا لا يخص الفتحاويين وحدهم، وما يحدث بها ينعكس علي الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بالكامل.

وأضاف المصري، خلال حواره عبر برنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن هناك عدد من الملاحظات علي أداء الحركة فيما يتعلق بالمؤتمر السابع لحركة فتح أهمها أن البرامج السياسية التي يجب أن تكون جوهر الحوار تكاد تكون غائبة، ولا يوجد حديث او حوار عن هذا الموضوع العام لاسيما بعد الأوضاع السيئة عقب اتفاقية أوسلو، وتعثر كافة الإستراتيجيات الأخري التي لم تستطيع تحقيق النتائج المرجوة منها.

وطالب المصري، فتح إجراء مراجعة كاملة للتجارب الفلسطينية لإستخلاص الدروس والعبر وبلورة رؤية جامعة قادرة علي مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية وتوظيف الفرص المتاحة لحلها.

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