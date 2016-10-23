النمنم يكرم عددا من الفنانين وأبطال أكتوبر في احتفال الإنتاج الثقافي بذكرى النصر

كرم حلمي النمنم وزيرالثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، منذ قليل، كوكبة مننجوم الفن ممن ساهموا بغنائهم في تجسيد حرب النصر.

وكرم النمنم ‏الفنان محمود عبدالعزيز وتسلمها نجله الذي طمأن الحضور على صحة والده، والإعلامية نجوى إبراهيم، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان سمير صبري، والفنانة هالة فاخر، والموسيقار محمد نوح وتسلمها نجلته سحر، والفنان محيي إسماعيل، والفنان محمد خيري، و الفنان أشرف فهمي وتسلمها نجله مدير التصوير مصطفى فهمي.

كما تم تكريم الموسيقار الدكتور جمال سلامة، والسينارسيت فيصل ندى، والفنان محمد رياض، والماكيرالفنان محمد عشوب، والمونتيرة الفنانة ليلى فهمي، والمصور محمد بكر، والمونتير صلاح عبد الرازق، والمخرج شريف حمودة، وذلك على مسرح الميدان بساحة الهناجر بالأوبرا.

كما تم تكريم 19 من أبطال حرب أكتوبر وهم الفريق يوسف عفيفي، والفريق عبد المنعم خليل، واللواء أركان حرب باقي زكي يوسف ، ومحمد نبيل محمد زكي، وعبد اللطيف عبد الهادي مبروك، وزاهر زكي جورجي، وبدر الدين إبراهيم، وحامد فتوح ، وعادل إبراهيم عثمان ، عبد الجابر احمد على، وحسن سالم الرافعي، وصفاء الدين مصطفى، ومحمد نور الدين عبد الله، ومحمد عاشور، وممدوح شعبان اليماني، وأيمن حب الدين، وعبد الحميد زكي عبد الوهاب، ونور الدين محمد درويش، وهشام محمد أحمد عطية.

وقدمت الفنانة فاطمة محمد علي باقة من أروع الأغنيات التي ولدت من رحم النصر العظيم وهي أم الصابرين، وسمينا وعدينا، ونصرة قوية، ومدد شدى حيلك يابلد.

وقدم الفنان شريف عبد المنعم أغنيتين من أغاني العندليب الأسمر الوطنية وهما “لف البلاد وعاش عاش”.

وأقيم على هامش الاحتفال معرض لصور سينما نصر أكتوبر بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون للفنان محمد حسين بكر، كما عرض المركز القومي للسينما فيلمي “صائد الدبابات” للمخرج خيرى بشارة، و”أبطال من مصر” للمخرج أحمد راشد.

وقدم الحفل الفنان أحمدالشافعي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة للأمن، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما، وياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة، والفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، والفنان عصام الشويخ مدير مسرح الميدان بساحة الهناجر.