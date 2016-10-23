العرابي: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تشويه صورة «مصر» في المحافل الدولية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن طلب مجلس الأخوان بتركيا حضور فعاليات البرلمان الدولي لم يكن للمرة الأولي هذا العام، لافتًا إلي أنهم قاموا بالأمر العام الماضي، مشيرًا إلى أنها محاولة يائسة من جانبهم تم رفضها فورًا، مشددًا علي أن جماعة الإخوان تحاول تشويه صورة مصر فى أي محفل دولي.

وأضاف العرابي في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن أي طلب لمجلس الإخوان فى تركيا فى المحافل الدولية تم رفضه لأنها مؤسسة أو كيان غير شرعي وغير قانوني، موضحًا أنهم حاولوا المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف العام الماضي ، وقاموا بعمل مؤتمر صحفي صوري، ولم يهتم به أي جهة، لأن الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة هي من يكون لها حق المشاركة فى فعاليات اتحاد البرلمانات الدولي.