«طارق يحيى»: «الزمالك» خسر البطولة في جنوب أفريقيا

قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن جمهور نادي الزمالك أثبت اليوم ولائه للنادي وأثبت وفائه، بمؤازرته للفريق في مباراة العودة أمام “صن داونز” في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف “يحيى” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن الزمالك خسر البطولة في مباراة الذهاب أمام “صن داونز” التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد هزيمته بنتيجة 3 مقابل لا شيء.

وتساءل نجم الزمالك السابق، أنه طالما الأمن قادر على تنظيم المباريات فلماذا لم تعود الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري، مشيرا إلى نجاح أجهزة الأمن في تأمين مباراة اليوم التي أقيمت بين فريقي الزمالك، و”صن داونز”.