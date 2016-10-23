حازم إمام: «لاعبو الزمالك رجال.. لكني كنت على يقين أن التتويج بالبطولة مستحيل»

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان مستحيلا أن يفوز الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نتيجة مباراة الذهاب، مضيفًا كنت متيقنا من فوز الزمالك بالمباراة اليوم، لكني كنت متيقنا أيضا أننا لن نتوج بالبطولة.

ووجه “إمام” خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة، الشكر للاعبي الزمالك على أداء اليوم، فقد كانوا رجالًا خلال المباراة، موضحًا بأنهم ضغطوا الفريق الجنوب أفريقي بمنتصف ملعبه طول الـ 90 دقيقة، ودفعوه للاعتماد على الكرات الطولية، لكن تسجيل هدف واحد لم يكن كافيًا.

وأشاد نجم الزمالك بجهود اللاعبين والجهاز، فرغم اضمحلال الأمل إلا أن الجميع كان يهاجم حتى الدقيقة الأخيرة، مشيرا إلى أن الـ15 لاعبًا في القائمة أمر صعب جدًا على أي مدير فني.