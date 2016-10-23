أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حازم إمام: «لاعبو الزمالك رجال.. لكني كنت على يقين أن التتويج بالبطولة مستحيل»

Google+ Print
حازم إمام: «لاعبو الزمالك رجال.. لكني كنت على يقين أن التتويج بالبطولة مستحيل» حازم إمام: «لاعبو الزمالك رجال.. لكني كنت على يقين أن التتويج بالبطولة مستحيل»

حازم إمام _ أرشيفية

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان مستحيلا أن يفوز الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نتيجة مباراة الذهاب، مضيفًا كنت متيقنا من فوز الزمالك بالمباراة اليوم، لكني كنت متيقنا أيضا أننا لن نتوج بالبطولة.

ووجه “إمام” خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة، الشكر للاعبي الزمالك على أداء اليوم، فقد كانوا رجالًا خلال المباراة، موضحًا بأنهم ضغطوا الفريق الجنوب أفريقي بمنتصف ملعبه طول الـ 90 دقيقة، ودفعوه للاعتماد على الكرات الطولية، لكن تسجيل هدف واحد لم يكن كافيًا.

وأشاد نجم الزمالك بجهود اللاعبين والجهاز، فرغم اضمحلال الأمل إلا أن الجميع كان يهاجم حتى الدقيقة الأخيرة، مشيرا إلى أن الـ15 لاعبًا في القائمة أمر صعب جدًا على أي مدير فني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا