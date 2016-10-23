أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البرلمان الفنزويلي يضغط من أجل محاكمة الرئيس مادورو بدعوى انتهاك الديمقراطية

Google+ Print
البرلمان الفنزويلي يضغط من أجل محاكمة الرئيس مادورو بدعوى انتهاك الديمقراطية البرلمان الفنزويلي يضغط من أجل محاكمة الرئيس مادورو بدعوى انتهاك الديمقراطية

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو – أرشيفية

تعهد البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة في جلسة عاصفة يوم الأحد بمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو بتهمة انتهاك الديمقراطية بعد أيام من عرقلة السلطات إجراء استفتاء على سحب الثقة من الرئيس اليساري الذي لا يحظى بشعبية.

ومن غير المرجح أن يسفر هذا التحرك عن شيء نظرا لأن والمحكمة العليا دأبتا على تقويض تحركات البرلمان لكنه يشير لمزيد من التصعيد في التوتر السياسي في البلد العضو في أوبك وتعصف به الأزمات.

وبحسب رويترز قال خوليو بورجس زعيم الأغلبية المعارضة أثناء اجتماع برلماني خاص “إنها محاكمة سياسية وقانونية ضد الرئيس نيكولاس مادورو لتحديد مسؤوليته عن الانتهاك الدستوري الذي انتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستقبل البلاد.”

وتوقفت الجلسة لفترة قصيرة بعدما اقتحمها نحو 100 محتج من مؤيدي الحكومة على ما يبدو وهم يلوحون بلافتات الحزب الاشتراكي ويهتفون “المجلس سيسقط.” قبل أن يرافقهم مسؤولون إلى الخارج.

وقالت المعارضة إن هناك إصابات وتقارير أيضا عن سرقة.

وقال إنريكي كابريليس زعيم المعارضة الذي رشح مرتين لانتخابات الرئاسة “يظهر الحزب الاشتراكي ما يتركه. لا توجد أفكار ولا نقاشات عنف فقط.”

وقال ائتلاف المعارضة -الذي يسعى لإنهاء حكم الحزب الاشتراكي الذي استمر 17 عاما في البلد الموجود في أمريكا الجنوبية- إن وقف مسعاه إجراء استفتاء عام ضد مادورو يظهر تخلي فنزويلا عن الديمقراطية.

ويتهم مسؤولون من الحزب الحاكم المعارضة بالتزوير في توقيعات مسعى الاستفتاء وقالوا إن الائتلاف المعارض يسعى لانقلاب بهدف السيطرة على احتياطات الخام الغنية في فنزويلا وهي الأكبر في العالم.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة