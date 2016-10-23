غدًا.. بمشاركة 600 طالب وطالبة مارثون سباق الطريق بجامعة قناة السويس

تقيم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القناه مارثون سباق الطريق و الذي يقام، غدًا الاثنين، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و إشراف طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و عادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضى.

وأكد طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب على ان هذا الماراثون يقام سنويا و هذا العام يشارك به أكثر من 600 طالب و طالبة من كليات الجامعة المختلفة و الجديد هذا العام أن فى المارثون 50 متسابقا من اتحاد العاملين بالجامعة و سوف تطلق صافرة البداية الساعة التاسعة و النصف صباحا بحضور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ممدوح غراب و الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وأضاف عادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضي : المارثون يقام فى شهر أكتوبر من كل عام مواكبا لاحتفالات الجامعة بإنتصارات أكتوبر المجيدة.