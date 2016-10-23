مركز مخطوطات جامعة القناة ينظم ندوة حول الخبير العالمى نصر الله الطرازى

ينظم مركز تحقيق المخطوطات بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس ندوة علمية بعنوان "إسهامات خبير المخطوطات العالمي نصر الله مبشر الطرازي في إثراء الحياة الثقافية العالمية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر الجارى، بقاعة المؤتمرات المرئية بجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور أسامة سليم مدير المركز ان لهذا العالم الكبير نصر الله مبشر الطرازي دور في الحفاظ على سلامة الأرض المصرية وإثبات أن طابا مدينة مصرية بعد ترجمته وثيقة تركية عثمانية إلي اللغة العربية وتقديمها إلي المحكمة الدولية وبعد فحصها بمعرفة الخبراء والمختصين حكمت المحكمة الدولية بعودة طابا إلي مصر، كما ترجم وثيقة إنشاء قناة السويس من اللغة التركية العثمانية القديمة إلي اللغة التركية الحديثة واللغة العربية، وهذه الوثيقة توضح تفاصيل وظروف إنشاء قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل والشركة المنفذة لهذا المشروع والتي حررت في الخامس من يناير من عام 1856.

وتعقد الندوة العالمية بحضور كل من بيريك ايرين سفير جمهورية كازاخستان وخسرو ناظري سفير جمهورية طاجيكستان وميكجانوف بالطاباي المستشار الثقافي لجمهورية كازاخستان وبهروز رحيموف سكرتير السفارة الطاجيلية وأرمان عثمانوف المستشار الثقافي الخامس لجمهورية كازاخستان والدكتور مبارك الطرازي نجل الخبير العالمي نصر الله مبشر الطرازي ومجاهد توفيق مجاهد أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر و د منى جلال الصياد منسق المركز التاريخي بهيئة قناة السويس و د محمد الوكيل أستاذ اللغة العربية لغير الناطقين بها بجمهورية كازاخستان و د حازم أحمد محفوظ أستاذ اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر و د أماني بدوي مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة.