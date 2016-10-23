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أخبار مصر اليوم 23 \10 \2016 وأهم الأخبار العاجلة من اليوم السابع.. "الداخلية" تلاحق قتلة عادل رجائى

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أخبار مصر اليوم 23 \10 \2016 وأهم الأخبار العاجلة من اليوم السابع.. "الداخلية" تلاحق قتلة عادل رجائى أخبار مصر اليوم 23 \10 \2016 وأهم الأخبار العاجلة من اليوم السابع.. "الداخلية" تلاحق قتلة عادل رجائى

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نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية على رأسها،  مشاركة رئيس ووزير الدفاع فى تقديم العزاء بوفاة الشهيد عادل رجائى.. وضبط مطبعة يملكها إخوانى لتوزيع منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة بالمحلة.

 

 

الداخلية: مسئولون عن مباراة الزمالك وصن داونز وخروج اللاعبين والجماهير

 

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مسئولة عن تأمين مباراة الزمالك وصن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا حتى نهايتها، وتأمين خروج الجماهير والحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن تأمين لاعبى الفريقين.

 

 

"الحياة" نقلا عن مصدر أمنى: التوصل إلى هوية المتهمين بقتل العميد عادل رجائى

قالت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم، إن مصادر أمنية أكدت التوصل إلى هوية المتهمين بقتل العميد أركان حرب عادل رجائى، حيث أنهم أقاموا بمنطقة العبور لمدة أسبوع، وتلقوا تعليمات من الخارج لاستهداف الشهيد أمام منزله.

 

رئيس الحكومة ووزير الدفاع يقدمان العزاء فى وفاة الشهيد عادل رجائى 

وصل منذ قليل، كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى مسجد المشير طنطاوى لتقديم واجب العزاء فى الشهيد العميد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، والذى وافته المنية فى عملية ارهابية صباح أمس السبت.

 

 

ضبط مطبعة يملكها إخوانى لتوزيع منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة بالمحلة

وجه قطاع الأمن الوطني بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، ضربة استباقية للعناصر الإرهابية، حيث تم ضبط صاحب مطبعة خلف نادى بلدية المحلة ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد قيامه بطباعة المنشورات التحريضية على التظاهر والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والجيش والشعب، تمهيدا لتوزيعها فى الشوارع.

 

 

  محمد السويدى: رئيس الحكومة وعدنى بوقف مداهمات مصانع الأغذية ومصادرة السكر

استنكر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المداهمات الأمنية التى جرت اليومين الماضيين، على عدد من مصانع الأغذية ومصادرة كميات السكر فى مخازنها، مؤكدا أنه حصل على وعد من رئيس الحكومة بوقف تلك المداهمات.

 

 

 

 

قدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خالص التعازى لأسرة الشهيد العميد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، والذى وافته المنية فى عملية إرهابية صباح أمس السبت.

 


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