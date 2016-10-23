شرطة بوروندي تستجوب صحفية أمريكية وتحتجز مرافقها

ألقت الشرطة في بوروندي القبض على صحفية أمريكية ومرافقها البوروندي يوم الأحد قائلة إنهما استُجوبا للاشتباه في تدميرهما أدلة جنائية قبل أن تطلق سراح الصحفية.

وبحسب رويترو قال بيير نكوريكيا المتحدث باسم الشرطة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن جوليا ستيرز زميلة المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة وجيلداس يهونديمبوندا اعتقلا في منطقة موتاكورا بالعاصمة بوجومبورا.

وقال المتحدث إن جهة التنظيم الإعلامية “سي.إن.سي والشرطة استجوبتهما (للاشتباه) في محاولتهما تدمير أدلة جرائم ارتكبها متمردون.”

وكثيرا ما تستخدم الحكومة كلمة “متمردين” لوصف المعارضين.

وكانت منطقة موتاكورا واحدة من المناطق التي شهدت احتجاجات العام الماضي عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية للفوز بفترة ثالثة.