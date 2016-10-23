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إلغاء ٤ رحلات دولية بـ «مطار القاهرة الدولى» لقلة اعداد الركاب

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إلغاء ٤ رحلات دولية بـ «مطار القاهرة الدولى» لقلة اعداد الركاب إلغاء ٤ رحلات دولية بـ «مطار القاهرة الدولى» لقلة اعداد الركاب

أرشيفية

 شهد مطار القاهرة الدولي الغاء 4 رحلات جوية دولية ، لعدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن سلطات تلقت إخطارًا من الخطوط السودانية ، بإلغاء رحلتها رقم 102 والمتجهة إلي الخرطوم، بالإضافة إلى وصول إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها رقم 5101 والمتجهة الكويت، ورحلة رقم 487 والمتجهة إلي جاسم .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت اخطارا آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602 ، والمتجهة إلي مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية ، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى .

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