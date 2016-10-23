القوات العراقية تدمر 17 سيارة لداعش

ذكرت قيادة العمليات العراقية المشتركة أنه تم احباط مخطط تنظيم “داعش” الإرهابي بقضاء الرطبة جنوب غربي محافظة الأنبار، وقالت: إن القوات العراقية سيطرت على الأوضاع بالقضاء وعلى الطريق العام باتجاه الرطبة وتقوم بتطهير البؤر الإرهابية في منطقة “جامع سعد بن أبي وقاص”.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن عصابات تنظيم داعش الإرهابي هاجمت بعد الساعة الخامسة صباح اليوم قضاء الرطبة واستهدفت مركز القائممقامية والمناطق القريبة منها وسارعت القوات بالتقدم والهجوم لازاحة المهاجمين حيث تم تدمير 12 سيارة وقتل من فيها والاستيلاء على خمس سيارت أخري بكامل أسلحتها.

وأشارت إلى أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى قضاء الرطبة من قوات الجيش والشرطة وحشد العشائر التي لاتزال تسيطر على الأوضاع بالقضاء.

وكانت قيادة عمليات الأنبار أشارت إلى أن القوات الأمنية التابعة إلى الفرقة الأولى وبإسناد من مقاتلى العشائر وطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي صدت هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي على قضاء “الرطبة”، بعد تدمير سبع سيارات تحمل رشاشات أحادية.

يذكر أن مسلحي داعش شنوا هجوما على قضاء الرطبة غربي الأنبار فجر اليوم من ثلاثة محاور ودارت اشتباكات مع القوات العراقية المشتركة وطلب قائم مقام الرطبة عماد الدليمي القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات، وهو ما تم الاستجابة له وتم تدمير ثلاث سيارات مفخخة لداعش وقتل العديد من الإرهابيين بالرطبة جنوب غربي العراق قرب الحدود الأردنية.

أ.ش.أ