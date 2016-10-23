الزمالك : يفتقد الحسم ويخسر لقب "دوري الأبطال" أمام صن داونز ...

سمر العشري

توج نادي صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا رغم فوز الزمالك عليه بنتيجة 1-0 الأحد، فى نهائي نسخة 2016-2017، جاء ذلك بعد فوز الفريق الجنوب أفريقي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة .

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وصن داونز بالتعادل السلبي، بعد شوط افتقد فيه الزمالك للمسة الأخيرة.

سنحت فرصة التسجيل الأهم للزمالك في الدقيقة 12 عن طريق ستانلي، الذي حصل على تمريرة من رمزي خالد ، واخترق منطقة الجزاء وسدد كرة جاءت بجوار القائم الأيمن.

وتعرض أونيانجو حارس مرمى صنداونز للإصابة في الدقيقة 26، وخضع للعلاج داخل الملعب، قبل أن يشارك بدلا منه سانديلاندز الحارس البديل، في الدقيقة 29.

وافتقد الزمالك اللمسة الأخيرة، من جانب باسم مرسي وستانلي الذي أتيحت له أكثر من فرصة.

مع بداية الشوط الثاني ضغط نادي الزمالك ، ومر مصطفى فتحي بكرة في الدقيقة 57 وسدد كرة بعيدة عن المرمة

وفى الدقيقة 59 يلعب مصطفى فتحي تمريرة إلى باسم مرسي الذي لعب كرة لستانلي، لكن الحارس يسيطر على الكرة.

وفى الدقيقة 65 نجح الرائع ستانلي، فى تسجيل هدف نادي الزمالك بعدما مر من مدافع صنداونز وسدد كرة قوية عجز الحارس عن التصدى لها

وأجرى مؤمن سليمان التبديل الأول في المباراة بمشاركة شيكابالا في الدقيقة 76 بدلا من رمزي خالد.

ولعب شيكابالا كرة عرضية خطيرة فى الدقيقة 80 أضاعها باسم مرسي فى فرصة محققة للزمالك، ولم يتمكن الفريق الأبيض رغم تعدد الهجمات من تشكيل الخطورة المنتظرة لتنتهى المباراة بفوز الفريق لكنه لم يحقق مراده فى التتويج باللقب الأفريقي.

شبكةعيونالإخبارية

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