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المشروم يحتوى على بوتاسيوم أكثر من الموز بسعرات حرارية قليلة

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المشروم يحتوى على بوتاسيوم أكثر من الموز بسعرات حرارية قليلة المشروم يحتوى على بوتاسيوم أكثر من الموز بسعرات حرارية قليلة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن عيش الغراب (المشروم) من الفطريات البيضاء التى تحتوى على فيتامينات ومعادن وألياف، و فيتامين B2، وفيتامين B6، وفيتامين B9، فيتامين B5، النحاس، الحديد، المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والفوسفور والبوتاسيوم.

 

وتابع التقرير أن الميزة الأولى للمشروم أنه يحتوى على عدد قليل من السعرات الحرارية، ويحتوى على المياه حوالي من  80 إلى 90 فى المئة، وبالإضافة إلى ذلك  منخفض الصوديوم والكربوهيدرات والدهون وعالى في محتواها من الألياف.

 

كما جاء في التقرير أن المشروم يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم أكثر من الموز، ومن المعروف أن البوتاسيوم يساعد على خفض مستويات ضغط الدم العالية  ويقلل من المخاطر المحتملة للسكتة الدماغية والأزمات القلبية، إذ أنه يحتوي على النحاس ما بين 20 إلى 40 فى المائة مما يوفر الاحتياجات اليومية للجسم من النحاس، ويعمل على حماية القلب من الأمراض ويحد من المشاكل الضارة للجذور الحرة فى الجسم.

 

 


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