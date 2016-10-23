مضرب أرز الزرقا يتسلم 117 طن تم ضبها داخل مخزن موظف بالسرو

قال المهندس السيد السؤالى، مدير عام التموين بدمياط ، أن مضرب الزرقا تسلم 117 طن أرز وهى الكمية التى تم ضبطها من قبل مباحث التموين داخل مخزنين مملوكين لاحد موظفى الوحدة المحلية بمدينة السرو وذلك طبقا لقرار النيابة العامة بمصادرة الكميات المضبوطة فى القضية رقم 1320 جنح قسم السرو لسنة 2016.

وكانت مباحث التموين برئاسة الرائد رامي جلال، وبإشراف المقدم عماد معوض، قد ألقت القبض على "توكل.م.م" 59 عاما، كاتب حسابات بالوحدة المحلية بالسرو، لتخزينه 200 طن أرز شعير بقصد احتكارها وحجب تلك السلعة الأساسية عن المواطنين.