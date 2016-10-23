الأجهزة الأمنية وكبار العائلات بقنا ينهون خصومة بين عائلتين بمركز فرشوط

أنهت لجان المصالحات وجهود كبار العائلات بالتنسيق والأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العميد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، والعميد أشرف حسن، مأمور المركز، والنقيب عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة المباحث، خصومة بين عائلتى أبو دراع ووافى، بعد تبادل الأعيرة النارية بين العائلتين منذ شهر مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ترجع الخلافات بين العائلتين إلى 6 سبتمبر الماضى، والتى أسفرت عن إصابة 4 بطلقات نارية، هم عبدالحافظ فتحى، 23 عامًا، وعمرو رمضان، 30 عامًا، ومحمود حشمت، 16 عامًا، وحسين على، 37 عامًا، وآخر بشومة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على الموقف ووقف الاشتباكات بين العائلتين.

جاء ذلك بحضور ما يقرب من 2000 مواطن، من أهالى مركز فرشوط وكبار والنائب حمزة أبو سحلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة، وأعضاء لجنة المصالحات حيث كثفت الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية تحركاتها فى الفترة الماضية ونجحت فى عقد جلسة صلح بين العائلتين.