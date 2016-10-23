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«رئيس شركة الريف المصري» يعلن أسعار أراضي مشروع المليون ونصف فدان

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«رئيس شركة الريف المصري» يعلن أسعار أراضي مشروع المليون ونصف فدان «رئيس شركة الريف المصري» يعلن أسعار أراضي مشروع المليون ونصف فدان

قال رئيس شركة الريف المصري، عاطر حنورة، إنه من حق 23 شبابا الحصول على 230 فدانًا من مشروع المليون ونصف مليون فدان، ولهم الحق فى تقسيمها، لافتا إلى أنه من حق العائلات والأقارب الحصول على قطعة أرض مشتركة، مردفا مقدم الحجز خمسة الاف جنيه لن ترد لم لم تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف حنوره خلال حواره لقناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن شركة الريف المصري هى الشركة المسئولة عن التعامل مع المستثمرين والشباب فى مشروع المليون والنصف مليون فدان، مشيرًا إلى الشركة هى الجهة الإدارية الوحيدة المخولة فى التعامل مع المستفيدين من المشروع، مردفًا: ” لا وساطه فى مشروع المليون ونصف مليون فدان”.

وتابع حنورة أن الشركة ستقوم باجراء قرعة علنية بعد شهر من فتح باب التقدم لقطع الأرضي، مشيرًا إلى أن المناطق المخصصة لأراضي الشباب هي منطقة المغروة فى العلمين والفرافرة فى الواحات ومنطقة توشكى ومنطقة غرب المنيا فى الظهير الصراوي، مشددًا على أن الأراضي تقدر بـ 18000 جنيه للفدان و25000 لمنطقة توشكى لانها مجهزة بالطاقة الشمسية والطلمبات المائية، وسعر الفرافرة 45000 جنيه للفدان لأن الأرض مجهزة، والآبار والأرض مجهزة بشبكة ري بالتنقيط للزراعة الفورية.

وأوضح حنورة، أن صورة المؤهل وشهادة الميلاد والصحيفة الجنائية والبطاقة المدنية هى المستندات الأساسية المطلوب تقديمها للشركة من السادة المستثمرين والشباب المستفيدين من المشروع، مؤكدا أن سحب كراسات الشروط من أى فرع من فروع بنك الاسكان والتعمير المنتشرة، الثلاثاء المقبل.

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