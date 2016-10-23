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«خبير اقتصادي»: الحكومة باعت الشعب لرجال الأعمال في 2005

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«خبير اقتصادي»: الحكومة باعت الشعب لرجال الأعمال في 2005 «خبير اقتصادي»: الحكومة باعت الشعب لرجال الأعمال في 2005

الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، حمدي الجمل

قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، حمدي الجمل، إن الدولة المصرية قادرة على ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال قرار ادارى يُرسل لمجلس الشعب ليصبح قانونًا، لافتًا إلى ان دول العالم شرعت بان نسبة الربح لا تزيد عن 25%.

 وأكد الجمل، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن كل الأزمات الموجودة فى مصر صناعة حكومية خاصة أن الدولة المصرية ما زالت تدلل رجال اعمالها وتعطيهم امتيازات تضر بالاقتصاد المصري قبل أن تفيده، مشيرًا إلى أن تعمل فى جزر منعزلة، مشددًا  :شريف إسماعيل بيضحك على الشعب المصري.

 وتابع الجمل أن اتحاد الغرف التجارية “مافيا تحكم مصر” مطالبا الدولة بتأسيس هيئة للدفاع عن المستهلكين وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمحاربة ظاهرة “شهبندر التجار”، مضيفا: ” الاحتكار يعكس حالة الفشل الإداري التى تعاني من بعض مؤسسات الدولة التى باتت غير قادرة على ضبط ورقابة الأسواق.

وأوضح الجمل أن حكومة “صندوق النقد” فى اشارة لحكومة شريف اسماعيل لا تؤمن بالنظام الرأسمالي، مؤكدا أن مصر بدأت تدليل رجال الأعمال وبيع الشعب المصري لصالحم منذ عام 2005.

قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، حمدي الجمل، إن الدولة المصرية قادرة على ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال قرارا ادارى يرسل لمجلس الشعب ليصبح قانونا، لافتا إلى ان دول العالم شرعت بان نسبة الربح لا تزيد عن 25%.

وأكد الجمل خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن كل الأزمات الموجودة فى مصر صناعة حكومية خاصة أن الدولة المصرية ما زالت تدلل رجال اعمالها وتعطيهم امتيازات تضر بالاقتصاد المصري قبل أن تفيده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، مشددا “:شريف اسماعيل بيضحك على الشعب المصري”.

وتابع الجمل أن اتحاد الغرف التجارية “مافيا تحكم مصر” مطالبا الدولة بتأسيس هيئة للدفاع عن المستهلكين وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمحاربة ظاهرة “شهبندر التجار”، مضيفا: ” الاحتكار يعكس حالة الفشل الإداري التى تعاني من بعض مؤسسات الدولة التى باتت غير قادرة على ضبط ورقابة الأسواق.

وأوضح الجمل أن حكومة “صندوق النقد” فى اشارة لحكومة شريف اسماعيل لا تؤمن بالنظام الرأسمالي، مؤكدا أن مصر بدأت تدليل رجال الأعمال وبيع الشعب المصري لصالحم منذ عام 2005.

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