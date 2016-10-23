مشادة كلامية بين وزيرالشباب وزوجته ونجله على "فيس بوك" ...

سمر العشري

شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشاجرة عائلية بين وزير الشباب المصري خالد عبد العزيز من جهة، وبين زوجته دلال حازم ونجله علي من جهة أخرى .

وكان نجل الوزير، وهو طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كتب منشورا على "فيسبوك" قال فيه إنه سجل اسمه ضمن قائمة الشباب المقترح حضورهم المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، الذي يقام برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس المقبل، مستنكرًا تجاهل المسؤولين لطلبه .

فرد الوزير بأن اللوائح تقتضي عدم حضور شاب ووالده في وقت واحد لهذا المؤتمر، وأنه كوزير لا بد من وجوده في المؤتمر الذي يناقش قضايا الشباب ويدرس مقترحاتهم، وهو ما يمنع نجله من المشاركة.

وهنا تدخلت زوجة الوزير لترد: إنه من المفترض حضور الشباب المهتم بالأمر، وكون نجلها شابًا في من حقه المشاركة، ولا ينتقص من فرصته كونه نجل الوزير المعني بتنظيم المؤتمر .

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، توجه أول أمس الخميس إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة كافة الاستعدادات لبدء فعاليات المؤتمر، إضافة إلى الاطمئنان على جميع التفاصيل الخاصة بالجلسات والمشاركين وورش العمل وجميع اللقاءات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التى تقام على هامش انعقاد المؤتمر.

شبكةعيونالإخبارية

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