رئيس البحث الجنائى بالخانكة: حددنا هوية المتهمين بقتل العميد عادل رجائى

أكد العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، أن تنظيم لواء الثورة وراء مقتل العميد أركان حرب عادل رجائى، قائد الكتيبة التاسعة، الذى استشهد صباح أمس، أمام منزله فى مدينة العبور بالحى الثانى برصاص ثلاثة ملثمين.

وأوضح رئيس البحث الجنائى بالخانكة، لـ"اليوم السابع"، أن التحريات والمعلومات حدت هوية المتهمين بقتل العميد أركان حرب عادل رجائى، إلى أنهم منتمون إلى تنظيم رصد الإخوانى، مشيرًا إلى وجود تحركات أمنية سريعة تشهدها محافظة القليوبية، بداية من مداخل ومخارج المحافظة وحدود المحافظات المجاورة والمدن المجاورة لمدينة العبور، لملاحقة المتهمين.

وقال العميد عبد الله جلال إن قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، وقسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، يقومون بعمليات رصد كامل لكل الصفحات الإرهابية التى أعلنت مسئوليتها وتبنيها للحادث، أبرزها صفحة "لواء الثورة"، التى أعلنت مسئوليتها عن الحادث، لرصد وتتبع القائمين عليها وملاحقتهم أمنياً وصولاً إلى مرتبكى الحادث.