ترامب : يتوعد" الإعلام" الأميركي إذا فاز بالرئاسة ...

سمر العشري

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية "دونالد ترامب" ، بإحباط صفقة مزمعة لشركة "ايه تي آند تي" لشراء شركة "تايموارنر" إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر بدعوى أنها نموذج "لهيكل قوة" تعمل ضده وضد الناخبين.

وأعلن ترامب برنامجه للمائة يوم الأولى كرئيس للولايات المتحدة في خطاب ببلدة جيتيسبرغ التاريخية في إطار حملته الانتخابية، لكنه أثار خلاله، في تحد واضح، مظالم شخصية تعرض لها واصفا كيفية تعامله معها من البيت الأبيض.

وتعهد ترامب في خطابه برفع قضايا ضد سيدات اتهمنه بالاعتداء الجنسي واصفا إياهن بالكاذبات.

وأضاف ترامب تهديدا جديدا لقائمة انتقاداته لوسائل الإعلام الأميركية، التي يقول إنها تغطي حملته بصورة تفتقر للعدالة بهدف مساعدة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال أمام مؤيديه: "إنهم يحاولون قمع صوتي وأصوات الأميركيين".

ومضى يقول: "مثال على هيكل القوة الذي أحاربه هو ايه تي آند تي التي تسعى لشراء "تايم وارنر" وبالتالي "سي.إن.إن" وهي صفقة لن تعتمدها إدارتي لأنها ستمثل تكتلا كبيرا للقوة في يد عدد قليل من الناس"، مضيفا: "صفقات مثل تلك تدمر الديمقراطية".

وقال في إشارة إلى تسريب مكالمة هاتفية له أثارت الجدل في الآونة الأخيرة: "إذا كان بإمكانهم محاربة شخص مثلي لديه موارد غير محدودة تمكنه من الرد .. انظروا ما يمكنهم فعله لكم ولوظائفكم ولأمنكم ولتعليمكم ولرعايتكم الصحية".

ومازال ترامب متأخرا عن "كلينتون" في معظم استطلاعات الرأي رغم أنه قلص الفجوة بينهما وفق استطلاع "لرويترز/ إبسوس" نشر الجمعة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads