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نيجيريا تفقد عشرات الجنود في هجوم لـ “بوكو حرام”

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نيجيريا تفقد عشرات الجنود في هجوم لـ “بوكو حرام” نيجيريا تفقد عشرات الجنود في هجوم لـ “بوكو حرام”

جماعة-بوكو-حرام

أكد ضباط عسكريون بارزون في نيجيريا، فقدان 83 جنديا بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية نائية شمال شرق نيجيريا.

وذكر الضباط أن الجنود لم يتمكنوا من صد الهجوم بسبب نقص المعدات .

وكان المتحدث باسم الجيش العقيد ساني كوكاشيكا عثمان قد قال الأسبوع الماضي، إن بعض الجنود فقدوا، وإن ثلاثة عشر آخرين أصيبوا عندما هاجم المتمردون قاعدتهم العسكرية في قرية جاشيجار المتاخمة لحدود النيجر، في 17 أكتوبر الجاري.

ولم يرد عثمان على طلبات التعقيب على العدد الحقيقي للجنود المخطوفين.

وأشار الضباط إلى أن العشرات من الجنود الفارين قفزوا في مياه نهر النيجر، وتمكن جنود من النيجر من انتشال اثنين وعشرين منهم من المياه، ورجح الجنود غرق عدد كبير منهم.

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