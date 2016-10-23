«فرانس فوتبول» تكشف عن المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. غدًا

تكشف مجلة فرانس فوتبول غدًا الاثنين، عن أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعد انتهاء شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليجرى التحكيم فقط من خلال تصويت الصحافيين الدوليين، دون مشاركة قادة الفرق الوطنية ومدربي المنتخبات.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية ستعلن المجلة الرياضية الفرنسية عن اسم الفائز قبل نهاية هذا العام، وستلغى المرحلة الوسطية التي تعلن فيها قائمة تضم 3 لاعبين مرشحين، وسيجري اختيار الأفضل من لائحة تضم 30 لاعبًا، وليس 23 كما حدث في النسخ السابقة.

ولم يكشف عن موعد تسليم جائزة النسخة الـ61، بعد لكنها ستقام قبل نهاية العام وليس في مطلع العام الجديد، مثلما كان يحدث في النسخ الست الماضية.

وكان مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، فاز بجائزة النسخة الماضية للمرة الخامسة في مشواره بعد فوزه بها في 2009 و2010 و2011 و2012.

ومنذ عام 2008 يهيمن على جائزة الكرة الذهبية ميسي تارة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد تارة أخرى، ويتوقع تنافسهما مجددًا على نسخة 2016.