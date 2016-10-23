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وزير التعليم العالي: نقدر كدولة قيمة التعليم ونوليه الاهتمام الأكبر

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وزير التعليم العالي: نقدر كدولة قيمة التعليم ونوليه الاهتمام الأكبر وزير التعليم العالي: نقدر كدولة قيمة التعليم ونوليه الاهتمام الأكبر

وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي _ أرشيفية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي “أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تطوير البحث العلمي وبعد أن كانت الأبحاث العلمية توضع على الأرفف، أصبحت توضع الآن موضع التطبيق الفعلي على أرض الواقع”.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأحد في جامعة طنطا، وكان في استقباله القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، أنه تم افتتاح 11 مشروعا تطبيقيا في حلايب وشلاتين في مجالات الطاقة الشمسية، والنباتات العطرية، والمصانع الثلجية وغيرها.

وأكد أن الدولة تولي التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة وأساسية جل اهتمامها حتى تدفع إلى المجتمع كوادر بشرية ماهرة ومتخصصة قادرة على تحريك عجلة الاستثمار الكبيرة المتوقعة في الفترة القادمة.

كما عقد الوزير اجتماعا مغلقا مع عمداء الكليات للتأكيد على حسن انتظام العملية التعليمية، ووجه بحل مشاكل جميع الطلاب، وحث العمداء بتشجيع الطلاب على التقدم للحصول على دعم مالي من وحدة المشروعات والتطوير بالوزارة لتنفيذ مشروعات تخرجهم.

أ ش أ

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