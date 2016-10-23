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نيابة نقادة تحقق مع 5 مدرسين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا

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نيابة نقادة تحقق مع 5 مدرسين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا نيابة نقادة تحقق مع 5 مدرسين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا

>قنا – هند المغربى

تولت نيابة نقادة جنوب محافظة قنا، التحقيقات مع 5 مدرسين متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى، ألقت القبض على 5 مدرسين وهم: (أحمد. ن.ح. ح) 33 عاما، مدرس المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 1504 لسنة 2016 إدارى مركز نقادة، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، و(أشرف. م. ج) 34 سنة مدرس و(مصطفى. إ .ع) 49 سنة، مدرس و(خالد عزت. ج) 43 سنة، مدرس و(عبد الناصر. ر. ع) 45 سنة، مدرس، وجميعهم مقيمين بمركز نقادة، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

تم تحرير محضر، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 

 

 

 


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