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الداخلية: مسئولون عن مباراة الزمالك وصن داونز وخروج اللاعبين والجماهير

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الداخلية: مسئولون عن مباراة الزمالك وصن داونز وخروج اللاعبين والجماهير الداخلية: مسئولون عن مباراة الزمالك وصن داونز وخروج اللاعبين والجماهير

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مسئولة عن تأمين مباراة الزمالك وصن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا حتى نهايتها، وتأمين خروج الجماهير والحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن تأمين لاعبى الفريقين.

وأعدت الأجهزة الأمنية خطط تأمين المباراة، حيث تشمل عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد، من خلال نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور، وتأمين الطرق، والبحث الجنائى لفحص المترددين على منطقة الاستاد، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة بمحيط الاستاد.

وأهابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الجماهير المصرية، باتباع تعليمات الأمن وعدم الخروج عن القانون أثناء مباراة نادى الزمالك مع صن دوانز الجنوب أفريقى فى إياب دور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، باستاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم.

وينتشر ضباط إدارة الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن، لتمشيط الاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى، بالإضافة إلى وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومقر إقامة الفريقين؛ لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأى ملحوظات.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجى لملعب المباراة، وجميع بوابات الدخول والمدرجات، بكاميرات مراقبة عالية التقنية، وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية، لمتابعة وتسجيل الأحداث من خلال تلك الغرفة.

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مصر 365