رئيس الوزراء: نحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد ، العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، والاستفادة من الخبرات المصرية العالمية العاملة فى مختلف المجالات، بما يسهم فى تطبيق أحدث ما توصل إليه العالم من تكنولوجيات فى مجالات التنمية المختلفة التى يتم تنفيذها على أرض مصر خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء عددا من المشروعات التنموية التى تقوم الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ما تم الاعلان عنه مؤخراً بشأن طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، للمستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وهو ما سيسهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج نطاق الوادى تعتمد على الزراعة والصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، كما سيعمل المشروع على زيادة الرقعة الزراعية، وذلك باستخدام أحدث الاساليب العلمية والعملية فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور فاروق الباز أن طرح 500 ألف فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان، يعد من أهم المشروعات التنموية الجارية، مشيراً خلال اللقاء إلى رؤيته فيما يتعلق بالمراحل المختلفة لاستصلاح أراضى المشروع، والتى تقوم شركة الريف المصرى بتنميتها، وكذا أفضل السبل العلمية المستخدمة فى الزراعة الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية المتجددة فى مساحات كبيرة من أراضى المشروع مما يضمن استدامتها والاعتماد عليها كمصدر هام للزراعة.

وتتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بامكانات التعدين فى منطقة المثلث الذهبى، باعتبارها منطقة واعدة تزخر بالعديد من الفرص لأقامة المشروعات التعدينية والصناعية.