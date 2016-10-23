أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زوجة الشهيد عادل رجائى لليوم السابع: زوجى طلب الشهادة أمام الكعبة ونالها

Google+ Print
زوجة الشهيد عادل رجائى لليوم السابع: زوجى طلب الشهادة أمام الكعبة ونالها زوجة الشهيد عادل رجائى لليوم السابع: زوجى طلب الشهادة أمام الكعبة ونالها

>القليوبية – محمد قاسم

أكدت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد العميد عادل رجائى قائد الفرقة 9 مدرعات الذى استشهد صباح أمس السبت برصاص مجهولين أمام منزله بمدينة العبور، أن زوجها طلب من ربه الشهادة أثناء وجودهما فى لأداء العمرة ونالها.

محرر اليوم السابع والصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد عادل رجائي

محرر اليوم السابع والصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد عادل رجائي

وقالت زوجة الشهيد لـ"اليوم السابع" منذ عدة سنوات ذهبت أنا وزوجى الشهيد لأداء العمرة وفوجئت به وهو واقفا بجوارى أمام الكعبة يدعو الله بصوت مسموع أن ينال الشهادة وعندما قولت له لماذا تدعى لنفسك بالموت رد قائلا "أنا بتمنى أموت شهيد فداء لبلدى"

زوجة الشهيد تتحدث للزميل محمد قاسم محرر اليوم السابع

زوجة الشهيد تتحدث للزميل محمد قاسم محرر اليوم السابع

وأضافت أن زوجها قام يوم الحادث وتوضأ وأدى صلاة الفجر وحلق ذقنه وارتدى ملابسه ودخل غرفة النوم ليخبرها أنه ذاهب لعمله وودعها بـ"لا إله إلا الله" ونزل من الشقة وبعدها سمعت صوت إطلاق نار كثيف.

 

سامية زين العابدين زوجة الشهيد والزميل محمد قاسم محرر اليوم السابع
>

سامية زين العابدين زوجة الشهيد والزميل محمد قاسم محرر اليوم السابع

وأكدت سامية زين العابدين أنها لم تشاهد منفذى عملية اغتيال زوجها العميد عادل رجائى، لافتة بأنها رصدت السيارة التى كانوا يستقلونها وأنها سمعت صوت إطلاق نار عقب خروجه من المنزل بدقيقة واحدة، وتابعت: خرجت مسرعة ووجدت زوجى غارقًا فى دمائه "زوجى استشهد أمام عينى وكان وجهه كالملائكة"، مشيرة إلى أن الجيران أخبروها أنهم كانوا 3 إرهابيين ويحملون أسلحة آلية وكانت توجد سيارة فى انتظارهم استقلوها بعد تنفيذهم لجريمتهم الإرهابية.

 

زوجة الشهيد تطالب بالقصاص من الإرهابيين
>

 الشهيد

ونفت زوجة الشهيد تلقيهم أى تهديدات نهائيا قبل الحادث وأن زوجها كان محبوبا من الجميع حتى العساكر الذين عملوا معه منذ سنوات كانوا يتصلون به دائما وهو الآخر يتصل بهم ليطمئن عليهم وعندما يدعوه أحدهم لحضور حفل زفاف كان يذهب ويحضر أفراحهم ويؤدى واجب العزاء أيضا لكل كبير وصغير من زملائه.

زوجة الشهيد لليوم السابع زوجى طلب الشهادة ونالها
>

زوجة الشهيد لليوم السابع زوجى طلب الشهادة ونالها

وأشارت زوجة الشهيد أنها تزوجت عام 1998 وخلال هذه السنوات لم تذهب مع زوجها للمصيف إلا مرة واحدة فى شهر العسل بسبب انشغال زوجها دائما فى عمله ولم تطلب منه أبدا أن تسافر لقضاء إجازة بأى مكان لأنها كانت تعرف أنه كان يحب شغله كثيرا والمرة الوحيد التى سافرا سويا كانت لأداء العمرة.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية