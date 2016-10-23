«سياسي لبناني» يكشف عن الصفقة المبرمة بين حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي اللبناني، سمير منصور، إن هناك تسوية حدثت “تشبه التفاهم” بين حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه العماد ميشال عون.

وأضاف منصور خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن المشهد السياسي انقلب رأسًا علي عقب في لبنان، بعد التطورات الأخيرة من تأييد سعد الحريري، لترشيح ميشال عون.

وتابع منصور أن عددًا من النواب، وتحديدًا من كتلة المستقبل أعلنوا امتناعهم عن ترشيح ميشال عون، وهذا لا يؤثر علي فوز عون بالرئاسة، لافتاً إلى أن الحريري لديه ما يمكنه من تحقيق هذا التأييد.

وأوضح منصور أن السياسي سليمان فرنجية، يعد مكونًا أساسيًا من أساسيات المشهد السياسي اللبناني، فيما ينتظر الجميع حديثه غدًا عن الملف الرئاسي.

واستبعد منصور إتخاذ سعد الحريري، قرارًا بـ تأييد ترشيح ميشال عون بمعزل عن السعودية، مشددًا علي أن هناك حالة من التململ فى القاعدة الشعبية لـ سعد الحريري من خياره المتعلق بعون، لاسيما بعد مرور عامين على عدم وجود رئيس للجمهورية.