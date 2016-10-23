مصرع 13 شخصًا وإصابة 31 آخرين فى تصادم بين حافلتين بكاليفورنيا

قتل 13 شخصًا وأصيب 31 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم بين حافلة سياح وشاحنة على طريق سريعة رئيسية جنوب ولاية كاليفورنيا، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب “فرانس برس”، تحطم مقدم الحافلة بكامله بعد أن اصطدمت بشاحنة كبيرة من الخلف، بحسب ما أظهرت الصور.

والحافلة تعود إلى شركة “يو اس ايه هوليداي” التى مقرها فى لوس أنجلوس وتنقل الركاب إلى الكازينوهات فى المنطقة، بحسب صحيفة “ذى ديزيرت صن”.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلى (12,00 ت غ) فى بالم سبرينجز على بعد 180 كلم شرق لوس أنجلوس.

ونقلت شبكتا “إن بى سى” و “فوكس نيوز” عن السلطات المحلية، أن 13 شخصا قتلوا فى الحادث.

وصرحت ستيفانى هاملتون الضابطة فى شرطة الطرق السريعة فى كاليفورنيا أنه تم نقل 31 شخصا الى المستشفيات بعد أصابتهم بجروح.