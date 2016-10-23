الشوط الأول.. «صن داونز» يفرض التعادل على الزمالك ويقترب من التتويج

تعادل فريق الزمالك في الشوط الأول، مع صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على استاد برج العرب، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكثف لاعبو الزمالك من الضغط على دفاعات صن داونز في محاولة لأحراز هدف التقدم، وأهدر النيجيري ستانلي، مهاجم نادي الزمالك، فرصة حقيقية لإحراز الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 12.

وتعرض حارس صن داونز للإصابة ليغادر الملعب ويدخل «سانديلاندز» الحارس البديل في الدقيقة 28.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.