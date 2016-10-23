أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الشوط الأول.. «صن داونز» يفرض التعادل على الزمالك ويقترب من التتويج

Google+ Print
الشوط الأول.. «صن داونز» يفرض التعادل على الزمالك ويقترب من التتويج الشوط الأول.. «صن داونز» يفرض التعادل على الزمالك ويقترب من التتويج

مباراة الزمالك وصن داونز

تعادل فريق الزمالك في الشوط الأول، مع صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على استاد برج العرب، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكثف لاعبو الزمالك من الضغط على دفاعات صن داونز في محاولة لأحراز هدف التقدم، وأهدر النيجيري ستانلي، مهاجم نادي الزمالك، فرصة حقيقية لإحراز الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 12.

وتعرض حارس صن داونز للإصابة ليغادر الملعب ويدخل «سانديلاندز» الحارس البديل في الدقيقة 28.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا