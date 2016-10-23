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أسرة مريضة تعانى من طلق مبكر" تعتدى على طبيب نساء بمستشفى جامعة الزقازيق

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أسرة مريضة تعانى من طلق مبكر" تعتدى على طبيب نساء بمستشفى جامعة الزقازيق أسرة مريضة تعانى من طلق مبكر" تعتدى على طبيب نساء بمستشفى جامعة الزقازيق

>الشرقية - إيمان مهنى

اعتدت أسرة مريضة من محافظة الشرقية، على طبيب استقبال النساء فى مستشفى جامعة الزقازيق، لاعتقادهم تأخره فى إسعافها، مما أثار حالة من الهرج وهلع داخل المستشفى، إلا أن العمل انتظم بعد ذلك.

من جهته، قال الدكتور هشام عنانى، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، لـ"اليوم السابع"، إن المريضة حضرت تعانى من طلق مبكر، وحالتها مستقرة تستغرق ساعات لحين التجهيز للولادة، واهتم الأطباء بالحالات الأخرى الطارئة، فاعتقدوا أن الطبيب تجاهل الحالة، وتعدوا على الدكتور "ع. ا. ن" مدرس مساعد بقسم النساء بكلية الطب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، أنه تم استدعاء الشرطة، وضبطت 9 أفراد أثاروا الشغب وتعدوا على الطبيب، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة.

 

 

 


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