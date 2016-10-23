وصول 29 سائحًا ألمانيا إلى سوهاج لزيارة ميرت أمون وعرابة أبيدوس

استقبل مطار سوهاج الدولى، اليوم الأحد، 29 سائحا ألمانيًا، وذلك للقيام بجولة سياحية بمدينة أخميم لزيارة تمثال ميرت أمون ثم التوجه للمبيت بفندق "هاوس أوف لايف" بمنطقة عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا، ومن المقرر قيامهم صباح باكر بزيارة المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس والمغادرة عقب ذلك تجاه مدينة الأقصر.

من جانبها اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع شرطة السياحة الآثار، كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين الفوج السياحى من لحظة وصوله وزيارته للمناطق الأثرية وحتى المغادرة، ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس مدينة البلينا جنوب المحافظة فى استقبال الفوج السياحى ويرافقه فى الزيارة للمنطقة الأثرية بأبيدوس.