7 خطوات طبية.. تحمى البشرة الدهنية من حب الشباب

أكدت الدكتورة "مها سامى" أخصائية التجميل أن البشرة الدهنية هى أكثر الأنواع تعرضا لسد مسام الجلد وظهور حب الشباب والبثورالمزعجة، موضحة أن البشرة الدهنية هى أكثر الأنواع التى لا تظهر عليها علامات تقدم السن، وتستطيع الحفاظ على نضارتها وقتا أطول، خاصة عند الاهتمام بالعناية بها لتظل نقية دون ظهور حب الشباب التى تترك خلفها البقع والندبات البنية .

وتقدم الدكتورة مها سامى أخصائية التجميل 7 خطوات هامة لحمايتها من حب الشباب:

1- الحرص على استخدام المنتجات الطبية التى تتناسب مع نوع البشرة الدهنية

2- تجنب المنتجات التى تحتوى على زيوت أو ثقيلة القوام، فهى تعمل على سد المسام أكثر وتكون البكتريا داخلها

3- الكريم الواقى من آشعة الشمس من أدوات العناية بالبشرة المهمة للغاية ويجب أن يكون مخصصا للبشرة الدهنية

4- تجنب تفريغ محتويات الحبوب على ألا تترك أثرا عميقا يصعب علاجه

5- الحرص على تغيير منشفة الوجه بشكل يومى حتى لا تنتقل العدوى إلى باقى مناطق الوجه

6- استشارة الطبيب فى حال استعمال كريمات تحتوى على مضادات حيوية

7- الحرص على عمل جلسات تنظيف عميقة مرة كل شهر حتى تظل البشرة نقية وصحية