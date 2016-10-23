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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج عبوات الغاز صغيرة الحجم بالجيزة

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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج عبوات الغاز صغيرة الحجم بالجيزة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج عبوات الغاز صغيرة الحجم بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث بالجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، مصنعا لإنتاج وتعبئة عبوات الغاز صغيرة الحجم غير مرخص بمنطقة العجوزة، تم التحفظ على عدد من أسطوانات الغاز والعبوات المعبئة والمعدة للتعبئة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد اتخاذ عدد من الأشخاص شقة بمنطقة العجوزة وتحويلها إلى مصنع لإنتاج عبوات الغاز صغيرة الحجم بدون ترخيص مما يعرض حياة السكان للخطر.

 داهمت قوة أمنية المصنع وتم ضبط 1700 عبوة صغيرة الحجم جاهزة للبيع و500 عبوة معدة للتعبئة، بالإضافة إلى 19 أسطوانة غاز كبيرة الحجم، تم التحفظ على عدد من العاملين بالمصنع، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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