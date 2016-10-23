ضبط 69 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع جزار بالدقهلية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط جزار يحمل لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى على موتوسيكل.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير، أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بقيام حملة تموينية برئاسة عقيد احمد شوقى رئيس مباحث تموين ميت غمر وبحضور ادارة تموين السنبلاوين ، وفى حضور مجلس المدينه ، و تم ضبط صاحب محل جزاره بقرية البقليه وهو يقود موتوسيكل وعليه لحوم فتم ضبطها والكشف عليها وجدت لحوم بلديه بقرى وزن 69 كجم وبها تغير فى الصفات الطبيعيه للحوم وغير صالحه للاستهلاك الآدمى فتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابه العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.