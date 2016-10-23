الثلاثاء.. بيطري «جامعة بني سويف» تطلق المؤتمر العلمي الثامن لمخاطر صحة الحيوان‎

تقيم كلية الطب البيطري جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، والدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ، المؤتمر الثامن المخاطر التي تواجه صحة الحيوان (التحديات والفرص) حيث يتم الافتتاح بقاعة أيهاب إسماعيل، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري وتقام باقي الفعاليات بمدينة الغردقة 26 حتي 29 من ذات الشهر.

وأوضح رئيس الجامعة، أن أهداف المؤتمر إلقاء الضوء على أهم التحديات الراهنة التي تواجه الثورة الحيوانية والداجنة في مصر وتداعياتها على الداخل القومي والأمن الغذائي وعرض لأهم الحلول والتجارب الناجحة لمجابهة التحديات التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك النهوض بواقع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي التطبيقي في مجال تشخيص وعلاج أمراض الحيوان والدواجن والاسماك وإبراز الدور الفعال للطب البيطري في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الغذاء وحماية الثورة الحيوانية من الأمراض مع تحفيز الباحثين والمتخصصين في مجال الطب والأثار المترتبة للتغير المناخية على صحة الحيوان والأمن الغذائي في مصر والمنطقة العربية .

كما أشار الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن للمؤتمر محاور أهمها تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وحمايتها من الأمراض الوبائية والمشتركة، التقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الحيوان والدوجن والأسماك ،التطبيقات المبتكرة في العلوم الطبية البيطرية الأساسية والعلوم الطبية البيطرية الأساسية والعلوم المرتبطة بها تطبيقات النانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي والخلايا الجذعية، الاتجهات الحديثة في مجال تغذية الحيوان وصحة وسلامة الاغذية ذات الأصل الحيواني “سلامة الأعلاف من أجل غذاء صحي وآمن”، التطبيقات المعاصرة في مجال الرعاية التناسلية والجراحية والتجريبية، تغير المناخ والقاضيا البيئية المتعلقة بصحة الحيوان وانتشار الأمراض في الحيوان والدواجن والأسماك.