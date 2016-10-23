رئيس الوزراء لـ«الباز»: حريصون على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد في بداية اللقاء حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي، والاستفادة من الخبرات المصرية العالمية العاملة في مختلف المجالات، بما يسهم في تطبيق احدث ما توصل اليه العالم من تكنولوجيات في مجالات التنمية المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض مصر خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء عدد من المشروعات التنموية التي تقوم الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، للمستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وهو ما سيسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج نطاق الوادى تعتمد على الزراعة والصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، كما سيعمل المشروع على زيادة الرقعة الزراعية، وذلك باستخدام أحدث الاساليب العلمية والعملية في هذا المجال.

وأكد الدكتور فاروق الباز، أن طرح 500 ألف فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان، يعد من أهم المشروعات التنموية الجارية، مشيرًا خلال اللقاء إلى رؤيته فيما يتعلق بالمراحل المختلفة لاستصلاح أراضى المشروع، والتي تقوم شركة الريف المصرى بتنميتها، وكذا أفضل السبل العلمية المستخدمة في الزراعة الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية المتجددة في مساحات كبيرة من أراضي المشروع مما يضمن استدامتها والاعتماد عليها كمصدر هام للزراعة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بإمكانات التعدين في منطقة المثلث الذهبى، باعتبارها منطقة واعدة تزخر بالعديد من الفرص لإقامة المشروعات التعدينية والصناعية.