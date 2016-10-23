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الجيش النيجيرى يحبط محاولة لخطف سفينة من قبل قراصنة

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الجيش النيجيرى يحبط محاولة لخطف سفينة من قبل قراصنة الجيش النيجيرى يحبط محاولة لخطف سفينة من قبل قراصنة

قراصنة البحر – أرشيفية

أحبط الجيش النيجيرى محاولة لخطف سفينة فى دلتا النيجر (جنوب) واعتقل فى حادث منفصل أشخاصا كانوا ينوون استهداف منشات نفطية، وفق ما أعلن الاحد متحدث عسكري.

وبحسب “فرانس برس”، قال اللفتنانت توماس اوتوجى فى بيان إن “جنودا حالوا دون خطف سفينة من جانب رجال مدججين بالسلاح فى راموس ريفر بولاية الدلتا”، لافتا إلى انه تم صد القراصنة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع القوات الحكومية.

إلى ذلك، أشار إلى اعتقال خمسة مشتبه بهم يومى 17 و18 أكتوبر قرب أبار نفطية فى منطقة وارى الساحلية.

وأضاف المتحدث: “تم اعتقال خمسة مخربين مفترضين واعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون مهاجمة أبار نفطية”، موضحا أنه تم ضبط زورقين خلال العملية.

والأسبوع الفائت، قتل سبعة أشخاص يشتبه بأنهم قراصنة خلال عملية تمكن خلالها الجيش من إنقاذ رهائن فى ولايتى كروس ريفر وريفرز الجنوبيتين.

ومنذ بداية العام، هاجمت مجموعات مسلحة عدة منشات نفطية ما أدى إلى خفض انتاج نيجيريا من الخام، علما بأن التراجع الكبير فى النفط تسبب بانكماش أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

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