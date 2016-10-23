اسماعيل: نتخذ إجراءات صارمة في مواجهة الإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة في مواجهة الإرهاب, وهناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات الفورية التي تحافظ على استقرار البلد.

وقال شريف إسماعيل – في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد “إنه لن يستطيع أحد تهديد استقرار مصر, حيث أن استقرار مصر أهم من أي شئ”, لافتا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو الحفاظ على مصر.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا “كلنا كمصريين لنا مسئوليات في الحفاظ على الوطن مصر”.

وحول المؤتمر الوطني للشباب, وصف شريف إسماعيل المؤتمر بأنه “فرصه طيبة للتواصل مع الشباب.. سيكون مؤتمر ناجح ويحقق أهدافه”, مشيرا إلى أنه سيتم خلاله عقد العديد من جلسات الاستماع للشباب لمعرفة آرائهم.

وحول تعديل قانون التظاهر، قال رئيس مجلس الوزراء إن هذا القانون منظور أمام المحكمة الدستورية العليا, وهى أعلى سلطة قضائية موجودة في مصر وسوف ننتظر قرارها.

أ ش أ