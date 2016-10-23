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«الزعبي»: موسكو لا تريد الحل السياسي في «سوريا»

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«الزعبي»: موسكو لا تريد الحل السياسي في «سوريا» «الزعبي»: موسكو لا تريد الحل السياسي في «سوريا»

رئيس وفد التفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعب

قال رئيس وفد التفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبي، إن الحديث عن انتهاء الهدنة فى حلب، أو تأجيلها غير واقعي لاسيما، وأن الهدنة لم تأخذ حيز التنفيذ من الأساس، وبالتالي فالحديث عن وقف الغارات الروسية، أو وقف لهجمات النظام السوري لم يحدث، حيث كان هناك هجمات وغارات بمعدل 4 غارات يومياً من محاور مختلفة سواء من الأحياء الشرقية أو الجنوبية فى حلب.

وأضاف الزعبي خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنه: “كيف يمكن العودة للمسار السياسي وروسيا تدفع للتصعيد العسكري يوميً”، لافتاً إلى أن روسيا مثلها مثل نظام بشار وإيران غافلين تمامًا عن الحل السياسي، والمدنيين هم من يدفعون الثمن، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يكن لديه النية لتطبيق الحل السياسي فى سوريا، و تنفيذ القرارات الأممية.

وأكد الزغبي، أن دول الخليج لاسيما وتركيا وفرنسا وألمانيا هي من تقف بشكل مباشر مع الملف السوري، مشددًا علي أن المرحلة المقبلة ستشهد مطالبة المجتمع الدولي بتسليح المعارضة، وحماية الشعب السوري فى الداخل.

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