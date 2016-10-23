وزير الصحة: دعم مستشفى كفر الشيخ بدفعة كاملة من التمريض

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة أن مستشفى كفر الشيخ الجامعى الجديد لديه من التجهيزات ما يجعله صرح طبى كبير، ولكنها تحتاج للقوى البشرية من الأطقم الطبية وهذا ماستقدمه وزارة الصحة لدعم المستشفى حيث سيتم تكليف دفعة كاملة من التمريض بالإضافة إلى 25 فني اشعة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمستشفى اليوم يرافقه اللواء نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد الغمري رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك لبحث سبل تشغيل المستشفى وذلك في إطار تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوزير الصحة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى تعتبر صرح طبى كبير، حيث بدء إنشائها فى يناير عام 2012 وتم الانتهاء منها فى يونيه من العام الحالى بتكلفة مالية بلغت 350 مليون جنيها منها 150 مليون للإنشاءات و200 مليون للتجهيزات بتمويل حكومى وتبرعات من الأهالى وتمويل ذاتى من للجامعة.

وقام وزير الصحة بزيارة مبنى المستشفى والذى يحتوى على 13 غرفة للعمليات، و13 سريرًا رعاية مركزة و14 حضانة للأطفال و 14 سرير غسيل كلوى ، لافتا إلى أن سعة المستشفى 434.

وأشار إلى أنه سوف يتم توفير 4 سيارات إسعاف للجامعة، منهم واحدة مجهزة رعاية مركزة بالكامل، لافتا إلى افتتاح معهد التمريض.

وأضاف بأنه سيتم بحث تشغيل 3 مستشفيات للتكامل، مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء بواحدة للوصول إلى ثلاثه تقدم الخدمة الطبية لمرضى محافظة كفر الشيخ.

وقال الوزير إنه سوف يتم إمداد المناطق ذات العجز بالمحافظة بالعدد الكافى من تخصص طب الأسنان ، لافتا إلى أنه تم بالفعل إنشاء مراكز أسنان متخصصة في المحافظة.