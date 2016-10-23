شرطة بوركينا فاسو تقتل إسلاميا متشددا في تبادل إطلاق نار بالعاصمة

قال قائد الشرطة في بوركينا فاسو يوم الأحد إن قواته قتلت إسلاميا متشددا بالرصاص خلال الليل في العاصمة واجادوجو وإنها تبحث عن اثنين آخرين في أحدث مؤشر على زيادة الاضطرابات الأمنية في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

والحادث هو أول اشتباك دموي مع إسلاميين متشددين في العاصمة منذ هجوم على فندق سبليندد في يناير أسفر عن مقتل 30 شخصا وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه.

وبحسب رويترز قال شهود إن تبادلا لإطلاق النار استمر فترة قصيرة بين الشرطة ومجموعة من الرجال صباح الأحد في ضاحية كيلوين بشمال غرب المدينة.

وقال لازاري تارباجا قائد الشرطة “إن المجموعة من بوركينا وقتلت قواتنا أحد المتشددين” مضيفا أن الشرطة لا تزال تبحث عن رجلين على الأقل.

وقال قائد الشرطة إنه يشتبه في أنهم يجندون عناصر لجماعات إسلامية متشددة تنشط بشمال البلاد ومناطق أخرى في منطقة الساحل دون أن يحدد اسما.